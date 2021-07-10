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قتلى جراء زلزال ضرب شرقي طاجيكستان

السبت 10/يوليو/2021 - 12:23 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات في طاجيكستان، اليوم السبت، مقتل 5 أشخاص جراء زلزال بقوة 6 درجات ضرب شرق البلاد، وفقًا لما أعلنته لجنة حالات الطوارئ.

 

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع الزلزال على بعد 27 كيلومترا شرق مدينة رشت في طاجيكستان.

 

كما أوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا، وعلى بعد نحو 153 كيلومترا جنوب شرق مدينة خوجند بطاجيكستان.

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