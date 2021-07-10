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كواليس حبس شاب يصور الفتيات من الخلف بمول فى مصر الجديدة

السبت 10/يوليو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أصدرت نيابة مصر الجديدة الجزئية اليوم السبت، قرار بحبس شاب قام بتصوير الفتيات داخل مول، ٤ أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تعود التفاصيل الواقعة عندما قاما أحد المواطنين بنشر منشورا على صفحته الشخصية "فيس بوك" يفيد أنه أثناء سيره مع زوجته داخل أحد المولات لاحظت الزوجة قيام شاب بتتبعهما بهاتفه المحمول ثم قام بعدها بتتبع عدد من الفتيات فقاموا بالتوجه إلى الأمن الخاص بالمول الذي أوقف الشاب وطلب تفتيش الموبايل الخاص به، لكنه رفض في البداية، ثم انصاع لتعليمات الأمن بعد ذلك وعندما فتحوا الهاتف وجدوا فيديوهات وصورا لفتيات وسيدات التقطها المتهم من الخلف فقاموا بتسليمه لقسم النزهة.

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