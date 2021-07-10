سيارة مسرعة تودي بحياة عامل نظافة في الإسكندرية (صور)





توفي عامل نظافة أثناء قيامه بتأدية عمله، بعد أن داهسته سيارة مسرعة بمنطقة سموحة شرقي محافظة الإسكندرية.



تلقت شركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، إخطارا يا يفيد بوفاة عامل يدعى مختار عبد المقصود ويبلغ من العمر 42 عام أثناء تأدية عمله في منطقة سموحة.



وعلى الفور كلف المهندس محمد عبد اللطيف، العضو المنتدب للشركة، كلا من ابراهيم كمال رئيس قطاع النظافة الحضارية، وحسام عبد المقصود، رئيس قطاع الموارد البشرية، والإدارات المعنية، بالتوجه لمكان الحادث وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتم إخطار النجدة وقسم شرطة سيدي جابر، وتحرير محضر بالواقعة.



