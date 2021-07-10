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الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

السبت 10/يوليو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع مهاجم من أمريكا الجنوبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد 2021 - 2022.


وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي بات على أعتاب حسم صفقة المهاجم اللاتيني مقابل يصل إلى 5 ملايين دولار، ويساهم في عملية الشراء ياسين منصور، رئيس شركة الأهلى لكرة القدم، الذي وعد بضم صفقة سوبر لتدعيم الفريق بدماء جديدة.


وتفرض لجنة التعاقدات السرية التامة على اسم اللاعب لحين التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن العقد، كما أتمت اللجنة إجراءات التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم وسيتم الإعلان الرسمى في مؤتمر صحفى عقب عودة الفريق من المغرب وانتهاء مباراته مع كايزر تشيفز في نهائى دورى أبطال إفريقيا.


بينما قررت اللجنة عرض الثلاثى محمد محمود ومحمود وحيد ومروان محسن للبيع النهائى، على أن تتراوح أسعار بيعهم ما بين مليون ونصف المليون ومليونى جنيه، كما قررت وضع ناصر ماهر في صفقة تبادلية مع صفقة جديدة.

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