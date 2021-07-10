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مدير أمن كفر الشيخ يتفقد محيط لجان الثانوية العامة

السبت 10/يوليو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقد اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، محيط لجان امتحانات الثانوية العامة والعمل علي توفير الهدوء في محيطها وعدم حدوث أي تجاوزات من شأنها تعكير الأجواء الإمتحانية الهادئة.

فيما اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الاجراءات الاحترازي، أثناء دخول طلاب الثانوية العامة "القسم العلمي علوم "، لأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.

ويؤدي 13 ألف و726 طالب وطالبة الامتحانات بكفر الشيخ في 86 لجنة ب 12 إدارة تعليمية،أولى امتحانات الثانوية العامة، في مادة اللغة العربية، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية، وسط تواجد أمني خارج اللجان، وتواجد سيارة إسعاف،كما تم توزيع الكمامات، وكاشف حراري، وتم فحص أجهزة التابلت.

وشكلت محافظة كفر الشيخ غرفة عمليات لمتابعة الإمتحانات يترأسها اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، إذ تضم غرفة الأزمات، وتعليم وصحة واسعاف وكهرباء وامن وشركة اتصالات،ومياه شرب وغيرهم،جاهزية اللجان.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من تشغيل البوابات الإلكترونية،وتوفير المواد المطهرة، والكمامات الواقية،،والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة، مع تخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان.

كما وجه المحافظ، بتحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، مشددًا على ضرورة وجود زائر أو زائرة الصحية أو طبيب بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، مشددا على رؤساء المراكز بالمرور الدوري على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الانارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

ووجه المحافظ أيضا بضرورة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

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