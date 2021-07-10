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تعليم البحر الأحمر: لم نرصد أي شكاوي من امتحان اللغة العربية حتى الآن

السبت 10/يوليو/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت غرفة عمليات التربية والتعليم بالبحر الأحمر، برئاسة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر عبر بيان لها اليوم، بأن الغرفة تلقي شكاوى الامتحانات التابعة لمديرية التربية والتعليم لم تتلقَ أى شكاوى حتى الآن من امتحانات مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

ومن جانبه قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة يصل 19 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية لعدد 2655طالب وطالبة للشعبة الأدبية والعلمية والمكفوفين والمتفوقين وان المديرية أنهت الاستعدادات والتجهيزات لإمتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية.

وأضاف منير أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة من تعقيم وتطهير المدارس يوميا، وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة على سلامة الجميع.

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