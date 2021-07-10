عم "عروس الجنة" يكشف تفاصيل وفاتها قبل زفافها بساعات (فيديو)

وأشار "غياتي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أنها كانت ذاهبة لحضور حفل زفاف إحدى أقارب العائلة مع والدها، وتعرضت لاغماءة مفاجئة في الفرح، مؤكدا أنها كانت لا تعاني من أي مشاكل صحية.





وأضاف أنه تم نقلها إلى مستشفى ههيا، وأجروا لها عدة تحاليل وتم نقلها لمستشفى جامعة الزقازيق، وتبين أنها تعاني من أنيميا شديدة، وتحتاج لنقل دم بصورة عاجلة ثم توفت ليلة زفافها، كاشفا أنها كتبت وصيتها على "الفيسبوك" منذ عام أنها تريد أن تتوفى وهى عروس.

ولفت إلى أنهم اطلقوا عليها في القرية "عروس الجنة"، مضيفا: "كنا بنزغرط ليها في جنازتها، والدها ووالدتها مش مصدقين اللي حصل".



كشف محمود غياتي، عم عروس الشرقية والتي توقت قبل حفل زفافها بساعات، تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنهم كانوا ينقلون تجهيزات شقة زواجها، مضيفا: "قابلتها وإحنا بننقل العفش وقالتلي أنا بقيت عروسة يا عمي".