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دول الاتحاد الأوروبي تنجح في تطعيم 70 بالمئة من البالغين ضد كورونا

السبت 10/يوليو/2021 - 12:37 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، إن دول الاتحاد الأوروبي نجحت بتحقيق هدف تطعيم 70 بالمئة من البالغين ضد فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي قد تجاوز عتبة 300 مليون لقاح ضد كوفيد -19.

 

وكتبت فون دير لاين على حسابها على تويتر "لقد مررنا 300 مليون لقاح في الاتحاد الأوروبي. كل يوم نقترب من هدفنا: الحصول على جرعات كافية لتلقيح 70٪ من البالغين في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل".

 

وعلي صعيد آخر، صرح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، الثلاثاء، إن اليابان سترسل مليون جرعة من لقاح COVID-19 إلى فيتنام، في الوقت الذي تكثف فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مشترياتها من اللقاح لمحاربة موجة أكثر تعقيدًا من الإصابات.

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