تشكيل لجنة لمعاينة منزل متهم بالاشتراك مع آخرين بالتنقيب عن الأثار

فتحت النيابة العامة التحقيق مع 6 متهمين بالتنقيب عن الأثار داخل منزل بمنطقة المعصرة دائرة القسم، وتبين من معاينة النيابة لمكان الواقعة أنها غرفة بالطابق الأرضى ملك المتهم الأول وتوجد حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 أمتار، كما تم التحفظ على المضبوطات المستخدمة فى التنقيب، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية مختصة، لفحص أعمال الحفر.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة- الفيوم" حال تواجدهم داخل غرفة وبمواجهتهم اعترفوا بتنفيذ أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

