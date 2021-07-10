محافظ الفيوم: لم نتلق شكاوى من امتحانات الثانوية حتى الآن



أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على انتظام سير الإمتحانات بجميع اللجان.



وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات بشأن الإمتحانات حتى الآن.



ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مسئولي التربية والتعليم لاستمرار تعقيم جميع اللجان بشكل دوري، والحفاظ على النظافة العامة داخل وخارج اللجان، مع المراجعة المستمرة لوسائل الحماية الشخصية والإجراءات الاحترازية، وتخصيص غرفة بكل لجنة عامة لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس.





وبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20202021 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.

