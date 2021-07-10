Advertisements

محافظ الفيوم: لم نتلق شكاوى من امتحانات الثانوية حتى الآن

السبت 10/يوليو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على انتظام سير الإمتحانات بجميع اللجان.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات بشأن الإمتحانات حتى الآن.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مسئولي التربية والتعليم لاستمرار تعقيم جميع اللجان بشكل دوري، والحفاظ على النظافة العامة داخل وخارج اللجان، مع المراجعة المستمرة لوسائل الحماية الشخصية والإجراءات الاحترازية، وتخصيص غرفة بكل لجنة عامة لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس.


وبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20202021 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.

أخبار تهمك

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة و نصف

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:53 م

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

12:26 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

09:23 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي