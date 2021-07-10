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محافظ الفيوم: لم نتلق شكاوى من امتحانات الثانوية حتى الآن
السبت 10/يوليو/2021 - 12:46 م
الفيوم: ريهام على
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أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على انتظام سير الإمتحانات بجميع اللجان.
وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات بشأن الإمتحانات حتى الآن.
ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مسئولي التربية والتعليم لاستمرار تعقيم جميع اللجان بشكل دوري، والحفاظ على النظافة العامة داخل وخارج اللجان، مع المراجعة المستمرة لوسائل الحماية الشخصية والإجراءات الاحترازية، وتخصيص غرفة بكل لجنة عامة لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس.
وبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20202021 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.
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