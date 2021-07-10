في ذكري رحيله..تعرف على أهم المحطات في حياة سامي العدل

رحل الفنان سامي العدل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 10 يوليو وذلك بعد صراع مع المرض،وبالتزامن مع ذكري وفاته نستعرض إليكم أهم محطات حياه سامي العدل، زواجه وأعماله الفنية ومواقفه خارج الوسط الفني.







ولد الفنان سامي العدل في 2 نوفمبر 1946 في محافظة الدقهلية، عشق الفن منذ الطفولة،ولذلك تمني أن يلتحق بمعهد الفنون المسرحية







كانت أول أعماله الفنية فيلم "كلمة شرف" أمام الفنان الراحل فريد شوقي، خطف أنظار الجمهور من خلال الفيلم.





كانت البداية الحقيقة له في مسلسل "السمان والخريف"، عام 1978 رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ.

عرف عنه صداقته القوية بالفنان الراحل إبراهيم يسري، اذ انهم كانوا دفعة واحدة وكانوا لا ينفصلان أبدا.







تزوج 3 مرات كانت الأولى من الفنانة عفاف رشاد سرًا، ولكن هذا الزواج لم يستمر طويلا، والثانية كانت من الفنانة نادية شكري ولكن أيضا لم يستمر الزواج طويلا، وحدث الانفصال ولدية منها ابنة واحدة هي رشا، والثالثة كانت من الكاتبة ماجدة نور الدين ولدية منها ولدان هما أحمد وخالد.







كان معروفًا بالأعمال الخيرية التي يقوم بها خارج الوسط الفني وظهر هذا في عدة مواقف بعد وفاته، حيث كتبت فتاة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هناك أم تحتاج ابنتها إلى عملية على نفقة الدولة، وأراد مساعدتها دون أن تعرف وأرسل إليها المبلغ.