Advertisements

عاجل.. تفاصيل أول إصابتين بامتحانات الثانوية العامة اليوم

السبت 10/يوليو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
الفيوم - ريهام على
Advertisements
أصيبت طالبتين بلجان إدارة أطسا التعليمية بمحافظة الفيوم، بانهيار عصبي وحالة إغماء.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إخطارا من غرفة عمليات أسعاف الفيوم المصرية برئاسة الدكتور هانى همام مدير عام الاسعاف المصرية بالفيوم فى اليوم الأول لأمتحانات الثانوية العامة للقسم العلمى فى أمتحان اللغة العربية، بلاغين عن إصابة طالبتين بلجان مدارس أطسا بمحافظة الفيوم قبل دخولهن الامتحانات بحالات انهيار عصبى وهبوط حاد فى الدورة الدموية وهما: عبير صلاح عبد العزيز حالة انهيار عصبي وتم التعامل أمام اللجنه بقرية العتامنة بمركز أطسا وتم دخولها لجنة الأمتحان
أميرة أشرف محمد السيد لجنة مدرسة الغرق الثانوية المشتركة إصيبت بانهيارو هبوط حاد فى الدورة الدموية ـ تم نقلهما بسيارة الأسعاف الى مستشفي اطسا المركزي، ولم تستطيع دخول الامتحان فى مادة اللغة العربية.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ ساعة الا ربع

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:53 م

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

12:26 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

09:23 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي