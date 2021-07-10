عاجل.. تفاصيل أول إصابتين بامتحانات الثانوية العامة اليوم



تلقت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إخطارا من غرفة عمليات أسعاف الفيوم المصرية برئاسة الدكتور هانى همام مدير عام الاسعاف المصرية بالفيوم فى اليوم الأول لأمتحانات الثانوية العامة للقسم العلمى فى أمتحان اللغة العربية، بلاغين عن إصابة طالبتين بلجان مدارس أطسا بمحافظة الفيوم قبل دخولهن الامتحانات بحالات انهيار عصبى وهبوط حاد فى الدورة الدموية وهما: عبير صلاح عبد العزيز حالة انهيار عصبي وتم التعامل أمام اللجنه بقرية العتامنة بمركز أطسا وتم دخولها لجنة الأمتحان

أميرة أشرف محمد السيد لجنة مدرسة الغرق الثانوية المشتركة إصيبت بانهيارو هبوط حاد فى الدورة الدموية ـ تم نقلهما بسيارة الأسعاف الى مستشفي اطسا المركزي، ولم تستطيع دخول الامتحان فى مادة اللغة العربية.



أصيبت طالبتين بلجان إدارة أطسا التعليمية بمحافظة الفيوم، بانهيار عصبي وحالة إغماء.