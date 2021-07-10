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تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

السبت 10/يوليو/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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انتقدت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، بعد ساعة ونصف من انعقاد الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة تلك الواقعة بالفشل الذريع لوزارة التربية والتعليم.

وقالت النائبة في تصريحات صحفية: إنها فوجئت بارسال الامتحان ونموذج الاجابة الخاص به، علي الواتس آب الخاص بها، مؤكدة أن لجنة التعليم ستستدعي القائمين علي منظومة الامتحانات للتعرف منهم علي أسباب تسريب امتحان اللغة العربية.

ووجهت عضو مجلس النواب، عدد من التساؤلات لوزارة التربية والتعليم، قائلة: أين وعود الوزارة بأن الامتحانات مؤمنة جيدا ؟ وأين المليارات التي تم انفاقها علي تأمين الامتحانات ؟ وأين الكاميرات وغيرها من عوامل مواجهة الغش ؟وتابعت: ما حدث من تسريب للامتحان هو اهدار للمال العام.

وأكدت أن تسريب الامتحانات يقضي علي تكافؤ الفرص ويؤثر سلبيا علي نفسية الطلاب، مؤكدة أن اولياء الأمر اصيبوا بخيبة أمل كبيرة بسبب تسريب الامتحانات، مطالبة وزارة التربية والتعليم بسرعة الكشف عن اسباب تداول الامتحان.


كان أحد جروبات الغش الإلكتروني نشر على "تليجرام" صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

ورغم تحذيرات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تمكنت صفحات الغش من تداول امتحان العربي للثانوية العامة على جروب يضم ربع مليون شخص، حيث تم نشر أسئلة الامتحان بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان.

واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة وشددت على منع دخول الهواتف المحمولة مع التأكيد على تطبيق قانون الغش.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة من محاولات الغش في الامتحانات، مؤكدة أنه سيتم تغليظ عقوبة الغش على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

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