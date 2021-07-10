أغنيه " الدنيا بترقص" لعمرو دياب تتجاوز المليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

حققت أغنية "الدنيا بترقص"للفنان عمرو دياب نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد مشاهدتها لمليون مشاهدة وذلك بعد مرور يوماً واحداً على طرحها عبر موقع الفيديوهات " يوتيوب".







وتعد هذه الاغنية هي أولي أغاني الهضبة مع التزامن بموسم الصيف، وذلك بالتعاون مع فودافون، ومن كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.



الجدير بالذكر أن الفنانة هدي مفتي قد شاركت في الكليب مؤخرًا وتصدر التريند عبر جوجل بسبب ظهورها المثير.



