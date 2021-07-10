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وزراء ووزيرات منظمة التعاون الإسلامي يزورون متحف الحضارة

السبت 10/يوليو/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلي دول منظمة التعاون الاسلامي المشاركون في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمرأة لمنظمة التعاون الاسلامي التي عقدت في القاهرة.

وقام الوفد بتفقد قاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية بمتحف الحضارة واستمعوا لشرح مفصل عن تاريخ القطع الأثرية المتميزة ، حيث أعربوا عن انبهارهم بمقتنيات المتحف وبعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وقالت الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ،خلال تلك الزيارة ، " اهلا بكم في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.. اهلا بكم في ارض الحضارة والتاريخ والمجد مصر ترحب بكم وسعداء بوجودكم في بلدكم الثاني ".

وأضافت أن معظم الوزراء وممثلي الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي يزورون مصر لاول مرة بعد الجائحة التي فرضت ظروف غير عاديه علينا جميعًا.

وأوضحت انه يشاركنا اليوم في هذه الاحتفالية الترحيبية عدد من أيقونات المرأة في مصر من الوزيرات والمحافظات ونائبات المحافظين والوزراء، موجهة الشكر لجميع الوفود لتقبلهم الدعوة وحضور الدورة الثامنة للمؤتمر التي تسلمت رئاستها مصر .

شارك في الزيارة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسفير نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسفيرة ميرفت تلاوي الرئيس السابق لمنظمة المرأة العربية ،و المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ،و غادة سمير شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، وعدد من عضوات المجلس القومي للمرأة ولفيف من الشخصيات العامة.

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