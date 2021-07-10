Advertisements
مقتل وإصابة 13 شخصا بتفجير انتحاري استهدف قائد شرطة العاصمة الصومالية
السبت 10/يوليو/2021 - 12:57 م
وكالات
Advertisements
أعلنت السلطات الصومالية، اليوم السبت، مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 أخرين جراء تفجير انتحاري استهدف قائد شرطة محافظة بنادر، ومركزها العاصمة مقديشو.
ووفقًا للمتحدث
باسم الشرطة صادق عدن، نفذ التفجير بواسطة سيارة مفخخة استهدف موكب قائد شرطة محافظة
بنادر، فرحان محمد آدم المعروف بفرحان قرولي، بالقرب من مستشفى بنادر في مقديشو.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements