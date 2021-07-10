مقتل وإصابة 13 شخصا بتفجير انتحاري استهدف قائد شرطة العاصمة الصومالية

أعلنت السلطات الصومالية، اليوم السبت، مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 أخرين جراء تفجير انتحاري استهدف قائد شرطة محافظة بنادر، ومركزها العاصمة مقديشو.

ووفقًا للمتحدث باسم الشرطة صادق عدن، نفذ التفجير بواسطة سيارة مفخخة استهدف موكب قائد شرطة محافظة بنادر، فرحان محمد آدم المعروف بفرحان قرولي، بالقرب من مستشفى بنادر في مقديشو.