تحذير شديد اللهجة من وزير التعليم في أول أيام امتحانات الثانوية

لن نسمح بأي تجاوز من أصحاب النفوس الضعيفة





كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسباب سرعة ضبط الطالب الذي قام بتصوير ورقة امتحانه في الغربية والقبض عليه.



وقال في جروب تدعم طارق شوقي:" هذا بسبب تقنيات عالية المستوى تم اعدادها من فرق التطوير التكنولوجي والاجهزة السيادية للسيطرة على منظومة بها ٧٠٠ الف طالب حول الجمهورية ولعلكم تشاهدون فرق العمل داخل غرف العمليات المركزية وغرف عمليات الانترنت والمجهود الهائل في كل مكان في مصر.



واضاف: "الحقيقة أن الامور تسير بشكل رائع خارج وداخل اللجان حول الجمهورية بالمقارنة باى عام مضى وان شاء الله نستكمل باقي الامتحانات بنجاح بالتعاون بيننا جميعا وبدون القفز الى استنتاجات وخلق حالة من السوشيال ميديا بينما نحن نرى كل اللجان والاجهزة واتمنى ان نثق ان الدولة لن تسمح بأى تجاوز حتى لو حاول البعض من اصحاب النفوس الضعيفة".