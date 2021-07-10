إجلاء أكثر من 120 ألف شخص من جنوب اليابان بسبب الأمطار الغزيرة

أصدرت اليابان أوامر إجلاء لأكثر من 120 ألف ساكن في بعض المحافظات الجنوبية بسبب هطول أمطار غزيرة، اليوم السبت، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بعد أيام فقط من الانهيارات الأرضية القاتلة التي ضربت مدينة أتامي الساحلية جنوب غرب طوكيو.





كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تنبيهاتها بشأن أعلى معدلات هطول الأمطار في ثلاث محافظات في جزيرة كيوشو، مما دفع بعض الحكومات المحلية إلى إصدار أوامر للسكان بالإخلاء.





قبل أسبوع، هطلت أمطار غزيرة على منتجع أتامي، وتسببت في انهيارات أرضية أدت إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وفقدان 20. فقد ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن الجيش الياباني أرسل رجال إنقاذ إلى مدينة أتامي بوسط البلاد السبت الماضي بعد أن أدت الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة إلى فقدان ما لا يقل عن 20 شخصا.





وأضافت الهيئة أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا دعا فريق عمل للطوارئ لمعالجة الأزمة، حيث بثت لقطات على تويتر للفيضانات التي دمرت منازل جرفت الأنقاض. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات مغمورة جزئيًا وعمال إنقاذ يخوضون في مياه يصل ارتفاعها إلى الخصر بقارب نجاة صغير.





وقالت الهيئة إن هطول الأمطار الذي غمر المدينة منذ يوم الجمعة قد تجاوز بالفعل متوسط مستويات يوليو في محافظات شيزوكا، حيث يقع أتامي، وكاناغاوا المجاورة.





وأصدر سوجا تعليماته لفريق العمل بالمضي قدمًا في عمليات الإنقاذ مع الاحتراس من المزيد من مثل هذه الكوارث. وتم إصدار تحذيرات الإخلاء لمنطقة واسعة، بما في ذلك ما يسمى "المستوى 5"، وهو أعلى تحذير ممكن، يؤثر على أكثر من 35000 شخص.



