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محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بعدد من المدارس

السبت 10/يوليو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أجري اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعه إنتظام سير العملية الامتحانية، حيث قام بالمرور علي عدد من اللجان للاطمئنان علي تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تم إتخاذها لضمان أداء الطلاب الإمتحانات في مناخ ملائم.


وتفقد محافظ الجيزة، مدارس الأورمان شيراتون بنات وقومية العجوزة والسعيدية الثانوية بنين بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة مشيراً أنه تم تفعيل الإجراءات الإحترازية علي أكمل وجه لافتاً أنه قبل الدخول إلي اللجان يتم إجراء الكشف الحراري علي الطلاب مروراً بدخولهم إلي كبائن وبوابات التعقيم وإرتداء الكمامات وتطهير الأيدي لكي يتمكنون من دخول اللجنة الإمتحانية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ علي سلامه الطلاب.

أكد محافظ الجيزة، أنه توجد غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان للتعامل الفوري مع أية شكوى وسرعه حلها للعمل على توفير سبل الراحة والأمان للطلاب.

وبعث محافظ الجيزة برسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة إتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن إنتظام سير عملية الإمتحان مع إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح قطعياً بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.

وناشد محافظ الجيزة أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان لافتاً أنه من المقرر أن يخوض الإمتحانات بمحافظة الجيزة ٧٣ ألف و ٩٢٣ طالب وطالبه بعدد ١٦٥ لجنة أساسية .

رافق محافظ الجيزة خلال جولته الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ ومجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد عبد الفتاح واللواء ياسر سامي وطه عبد الصادق رؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة .

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