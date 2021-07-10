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انتهاء طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر من امتحان اللغة العربية

السبت 10/يوليو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
محمد طه
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انتهى طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر، من أداء امتحان مادة اللغة العربية، وبدأ الطلاب في الخروج من اللجان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.

وشهد محيط لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر، تكثيف أمني من خارج اللجان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.

كانت أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم السبت، أن 1517 طالب وطالبة بالشعبة العلمية أدوا إمتحان مادة اللغة العربية.

وترأس هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، غرفة العمليات لمتابعة سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة مع تواصل مستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم.

ومن جانبه أكد أن الغرفة لم تتلقَ أى شكاوى حتى الآن من امتحانات مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة يصل 19 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية لعدد 2655 طالب وطالبة للشعبة الأدبية والعلمية والمكفوفين والمتفوقين وان المديرية أنهت الاستعدادات والتجهيزات لإمتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية.

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