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أستاذ جراحة: فاعلية لقاحات كورونا لم تتأثر بمتحور دلتا (فيديو)

السبت 10/يوليو/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد المشتت، أستاذ الجراحة بلندن، إن أوروبا والعالم كله في سباق مع فيروس كورونا، والعدة لمواجهته هو الحصول على لقاح الفيروس.

وأشار "المشتت"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن 65% من سكان بريطانيا حصلوا على جرعتي لقاح كورونا، منوها بأنه حتى تتجنب المجتمعات تفشي متحور دلتا لديها يجب تطعيم 70% كحد أدنى من السكان في كل دولة.

ولفت إلى أن 65% من المحجوزين في مستفيات لندن بسبب كورونا هم من الأشخاص غير المطعين ضد الفيروس، ومعظمهم صغار السن، و14% فقط من الذين حصلوا على جرعتي اللقاح وأغلبهم ممن تخطوا 75 عاما، وهو ما يؤكد على أهمية الحصول على لقاح كورونا.
واكد أستاذ الجراحة بلندن، أن فاعلية اللقاحات للوقاية من الوفاة او مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا مازالت فوق 90%، ولم تتأثر بمتحور دلتا، منوها بأن 90% من البريطانيين يريدون الحصول على اللقاح.

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