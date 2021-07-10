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نانسي عجرم تطرح "عاتب ولوم" ضمن ألبومها الجديد

السبت 10/يوليو/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تعيش الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حاله من النشاط الفني حيث أطلقت أغنية عاتب ولوم، عبر قناتها على موقع 'يوتيوب"من ضمن ألبومها الجديد Nancy10، بالتعاون مع الملحن محمد رحيم.



أغنية عاتب ولوم من كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد رحيم، توزيع محمد مصطفى، وأعرب ملحن الأغنية محمد رحيم عن اشتياقه للعمل معها مره أخرى بعد غياب طال 10 سنوات.



وفي سياق آخر أحييت الفنانة نانسي عجرم أمس في مدينة السعوديه مع الفنان عاصي الحلاني، وشكرت نانسي بالأمس الجمهور السعودي قبل بدأ حفلتها.

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