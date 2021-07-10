ماليزيا تسجل 9353 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في ماليزيا، 9353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الماليزية تسجيل 9180 إصابة جديدة بالفيروس. وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ تفشي الجائحة في البلاد إلى 827191.

وتواجه منطقة جنوب شرق آسيا، حاليًا زيادة قياسية في عدد الوفيات والإصابات، مع انخفاض معدلات التطعيم في الوقت نفسه، إذ تعرقل سلالات شديدة العدوى من الفيروس جهود السيطرة عليه.