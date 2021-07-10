حروق من الدرجة الأولى.. مناظرة النيابة لجثة شاب قتل على يد خطيبته بـ التبين

كشفت مناظرة نيابة حوادث حلوان الكلية اليوم السبت، فى واقعة قيام فتاة وأشقائها بقتل خطيبها حرقا في منطقة التبين، أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 22 سنة وبها حروق من الدرجة الأولى نتيجة اشتعال النيران في شقته أسفرت عن وفاته.



وتعود التفاصيل عندما ورد بلاغ للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفاده وفاة شاب، في منزله، وبالانتقال والفحص عثرت المباحث على جثة الشاب محترقة.



وتحفظت مباحث القسم على كل من خطيبة الضحية وتدعى ندى حسني، وشقيقتيها كل من "شيماء وإيمان"، وزوج شقيقتها الأولى، وجار منقاشتهم حول الحادث، للاشتباه في تسببهم في وفاته.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.