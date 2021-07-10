حقيقة اهتمام الأهلي بالتعاقد مع نجم الإسماعيلي

كشف نادر شوقي وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي عن رغبة ناديي الأهلي والزمالك في التعاقد مع وكيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفهما بالموسم المقبل.









وأكد نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية:” أن هناك نية داخل النادي الأهلي والزمالك للظفر بخدمات عبد الرحمن مجدي نجم الدراويش في الصيف الحالي”.









يذكر أن اللاعب بدأ في الدخول إلى قائمة الدراويش مرة أخرى بالمواجهات الماضية تحت قيادة إيهاب جلال؛ بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً بتمزق في العضلة الأمامية وغاب على أثرها مايقرب من 6 أشهر وبالتحديد يوم 26 ديسمبر من العام الماضي.









وترددت أنباء في الأيام الماضية حول دخول مسئولو القلعة الحمراء في مفاوضات مُكثفة مع إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للظفر بخدمات اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة بعد أن نال إعجاب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني بعد مشاهدة العديد من الفيديوهات له في الأيام السابقة.