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رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

السبت 10/يوليو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد إنتهاء زيارته الرسمية التى إستمرت لعدة أيام بدولة اليونان، وأستهلت الزيارة بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول وبدأت مراسم الإستقبال الرسمى وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وإلتقى خلالها رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كونستانتينوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى المجالات العسكرية المختلفة، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تطوير مجالات التدريب والتأهيل
ونقل الخبرات والإرتقاء بالقدرات العسكرية لكلا البلدين، ووقع الجانبان بروتوكول تعاون فى مجال التعليم العسكرى لزيادة أواصر التعاون العسكرى بين البلدين.

وأكد الفريق محمد فريد على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين، معربًا عن اعتزازه وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك في العديد من المجالات، مؤكدًا على أهمية تنسيق الجهود والتعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما إلتقى الفريق محمد فريد بالسيد نيكولاوس بانايوتوبولس وزير دفاع جمهورية اليونان حيث نقل تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تناول اللقاء أوجه التعاون العسكري والشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية بين البلدين وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة تبادل الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمى والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومى للبلدين.

من جانبه أشاد وزير الدفاع اليونانى بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين.

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