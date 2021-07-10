فيلم " البعض لا يذهب إلي المأذون مرتين" يتخطي إيراداته 2 مليون

تخطت إيرادات فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للفنان كريم عبد العزيز، قائمة الأعلى إيرادات في الأفلام حيث تجاوز الـ2 مليون جنيه.









وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله - وائل عبد الله.





الجدير بالذكر أن هناك خمسة أفلام بدور العرض السينمائي في الوقت الحالي، أبرزهم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا" لتامر حسني، و"أحمد نوتردام" لرامز جلال"، و"ماما حامل" لليلى علوي، و"ديدو" لكريم فهمي.