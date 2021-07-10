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لوجود خلافات مادية بينهم.. المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل طفل بمنشاة ناصر

السبت 10/يوليو/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة على المتهمين، أشقاء، بقتل طفل لوجد سابق خلافات بينهم بمنشاة ناصر بالسجن المشدد ١٥ عاما وبراءة آخر.


صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد سالمان وسامح عبد الرحمن وأمانة سر رفاعي فهمي وحسام كمال.


وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتله لوجود خلافات مادية بينهم.

حيث قاموا بخطفه عنوة إلي مسكن المتهم الأول مقيدا بقيود بلاستيكية وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين " عصا " كما اوصلوا التيار الكهربائي فأحدثوا به العديد من الإصابات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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