نسرين طافش تخطف الانظار في فعاليات مهرجان كان بإطلالة كالأميرات (صور)

أطلت الفنانة نسرين طافش ، كـ «الأميرات» على جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، من مدينة كان الفرنسية تزامنًا مع انطلاق فعاليات النسخة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي.





ونشرت نسرين طافش، فيديو قصير ظهرت به من شرفة حجرتها بالفندق المقيمة به، وهي تنظر إلى مدينة كان الساحلية وعلقت بالفرنسية: «صباح الخير يا كان»، ثم تبعته بمجموعة صور لها على السجادة الحمراء من فعاليات المهرجان التي حرصت على حضوره هذا العام.





حفل افتتاح مهرجان كان

ألغي مهرجان كان العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لذا كانت عودته مطلبا دوليا، ويحاول منظموه التغلب على كل التحديات الخاصة بالوباء على الرغم من المخاوف والترقب المستمر، خاصة مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس في أوروبا.





قررت إدارة مهرجان كان إقامة النسخة 74 من هذا الحدث العالمي في الفترة من 6 إلى 17 يوليو الجاري، وفرضت على الجميع الالتزام بالأقنعة الطبية وإجراء الاختبارات كل 48 ساعة، مع السماح بالجلوس في مقاعد متقاربة، وإلغاء كل الأحداث الافتراضية على خلاف ما فعلته باقي المهرجانات في وقت سابق.





فيلم افتتاح مهرجان كان

اختير فيلم آدم درايفر وماريون كوتيار الجديد Annette، لعرضه في حفل الافتتاح الذي سيقام الليلة بحضور عدد كبير من صناع السينما حول العالم وعدد من أبطاله.





ينافس الفيلم الموسيقي Annette ضمن مسابقات مهرجان كان، ومن المقرر طرحه في دور العرض الفرنسية بالتزامن مع بداية عرضه في الافتتاح، وهو من إخراج ليوس كاراكس الذي يقدم فيلما باللغة الإنجليزية لأول مرة في مشواره.





تدور أحداث فيلم Annette حول فرقة الآرت- الروك سباركس، التي تأسست عام 1971 على يد رون وراسل ماير، ووصف بأنه غامض وذو رؤية أيضا.





أخر أعمال نسرين طافش

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان من خلال مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.











