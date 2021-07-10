تعرفي على بدائل البيض لدهن المعجنات

يتميز شكل المعجنات بالطبقة العلوية الذهبية المحمرة، حيث أنها تعطي للمعجنات شكلا جذابا، ولكي تصلي لهذا اللون، تعرفي على البدائل التي تتبعيها لدهن المعجنات بدلا من البيض:





خلطة الحليب

يضيف الحليب للمعجنات لمعاناً ولوناً جميلاً وللمخبوزات على اختلاف أنواعها.





للوصفة المالحة: اخلطي الحليب مع القليل من الملح.

للوصفة الحلوة: اخلطي الحليب مع السكر.





الماء بالسكر

يعمل الماء بالسكر على حفظ رطوبة العجين، والسكر يضيف اللون الذهبي الرائع لوجه المخبوزات.





القهوة

تستخدم القهوة لدهن المعجنات الحلوة خصيصاً، قومي بخلط القهوة المطحونة مع الماء الدافئ وادهني وجه المخبوزات وستجدين النتيجة المذهلة.





زيت الزيتون

بإمكانك استخدام زيت الزيتون لدهن المعجنات المحشوة بأنواع الجبنة أو اللحوم أو السبانخ، فهو يضيف اللون الذهبي الشهي واللذيذ.





الزبدة المذوبة