تفاصيل مسلسل ليه لا الحلقه 15 الجزء الثاني.. "يونس" يعود لـ"ندى"

أثار تأخر مسلسل ليه لأ الجزء الثاني الحلقة 15، غضب الجمهور حيث كان من المقرر أن تذاع في تمام الساعة الـ 11 من مساء أمس، ولكن لم يتم عرضها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومع عرض الحلقة 15 تنتهي أحداث الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ الذي أدت بطولته الفنانة منة شلبي.





ملخصو أحداث مسلسل ليه لأ الجزء الثاني الحلقة 15

شهد مسلسل ليه لأ الجزء الثاني الحلقة 15، أحداثا مشوقة خاصة بعد الحلقة 14 التي انتهت بهروب «يونس» من منزل «ندى» بسبب الحديث الذي دار بينها وبين شقيقها «خالد»، وتستعرض الأحداث الرحلة التي قطعها «يونس» من المنزل حتى دار الأيتام في المعادي والخطر الذي تعرض له خلال الك الرحلة، وبعد ذلك يقرر عدم عودة مع «ندى» إلى المنزل مرة أخرى، ولكن يتدخل «صلاح» و«سلمى» لإقناعه بذلك.





يعود «يونس» مرة أخرى إلى المنزل، وينتهي الخلاف بين «صلاح» و«ندى» حين يعتبر لها عن حبه وندمه، ويقام حفل مسرحي في مدرسة «يونس» يحضره الجميع، ويحصل فيه على شهادة تقدير بسبب قدرته على تطوير أدائه خلال العام الدراسي.





نجح الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ في جذب قطاع كبير من الجمهور، ولكن لم يقتصر تأثيره على النجاح الفني ولكن كان له آثر مجتمعي واضح حيث ارتفعت طلبات كفالة الأطفال في المنازل بصورة غير مسبوقة، وفقا لبيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، التي قالت إنها سجلت أكبر معدل سنوي لها في تاريخ الوزارة نفسها.





وبحسب نقاد، لعب المسلسل دورا مهما في رفع الوعي المجتمعي حول قضية كفالة الأطفال، وتناولها عن قرب وألقى الضوء على كافة جوانبها.





ابطال مسلسل ليه لأ

مسلسل ليه لأ الجزء الثاني بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبدالرحمن، دنيا ماهر، والأطفال: سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر، إخراج مريم أبو عوف.



