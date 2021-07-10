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مباحث التموين تواصل حملاتها لضبط الأسواق على مستوى الجمهورية

السبت 10/يوليو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1546) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة حيث تم ضبط ( 3،55 طن أسماك "ماكريل – سردين مملحة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (1٫42 طن "كبدة مجمدة – مخ ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1٫2 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (12طن "سكر حر - سمسم" معبأ داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها "مستلزمات إنتاج" – 800 كيلو جرام "حلاوة طحينية" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للحلاوة الطحينية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (13،5 طن "ملح سياحات" معبأة داخل شكائر غير صالح للإستهلاك الآدمى مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن سلع غذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (2 طن "حليب") معبأ داخل براميل بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك معمل لمنتجات ألبان "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (4،04 طن "سكر تموينى مدعم") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (1،5 طن "سكر تموينى – 432 عبوة زيت تموينى ") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القليوبية.

ضبط (2 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

إضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية إستهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء.. وقد أسفرت عن ضبط عدد (48) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (8965) عبوة سجائر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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