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حبس المتهمين بقتل مواطن لوجود خلافات بينهم بمدينة نصر

السبت 10/يوليو/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية حبس المتهمين بقتل مواطن لوجود خلافات سابقة بينهما بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بإطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، ووجود متوفى.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وبسؤال نجله، إتهم (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم) بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى سابقة حدوث مشاجرة بين سالفى الذكر والمجنى عليه حول خفره على قطعة أرض محل البلاغ، وقام على أثرها المتهمان بالحضور لمحل البلاغ مستقلان السيارة ملك أحدهما، وحال تواجد المجنى عليه وبصحبته نجله قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من (بندقية آلية) كانت بحوزته مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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مدينة نصر قتل مواطن حوادث الفجر

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