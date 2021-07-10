سيارة تدهس شخصا أمام محكمة البحر الأحمر بالغردقة (صور)

شهدت مدينة الغردقة صباح اليوم السبت، حادث مأساوى لدهس سيارة لرجل أمام محكمة البحر الأحمر وسط مدينة الغردقة.



تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد بدهس رجل أسفل عجلات سيارة أمام محكمة البحر الأحمر وسط مدينة الغردقة.



على الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم نقل الرجل إلى مستشفى الغردقة العام في حالة خطيرة، كما تم القبض على سائق السيارة بمعرفة رجال الأمن، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.