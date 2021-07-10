الإفتاء: لا تأذوا الأضحية أثناء الذبح في العيد

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن الأضحية هى سنة نبوية، ويتقرب فيها المسلم إلى الله –سبحانه وتعالى- بذبح شيىء من البقر والغنم والماعز.



وأشار "عمران"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه على الإنسان أن يحسن اختيار ما يتقرب به لله، بحيث تكون الذبيحة صحيحة من الناحية الطبية، وموفورة اللحم، وخالية من الأمراض، والعيوب، لافتا إلى أنه يجب أن نراعي الذبح، بحيث يكون من يقوم بالذبح متمكنا فيه، حتى لا نؤذيها



وشدد الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، على ضرورة ألا نكون سببا في إيذاء أحد بسبب الذبيحة من خلال ترك مخلفاتها مما يسفر عن تلويث الشوارع والبيئة، حيث أنه يعتبر إيذاء للغير.

