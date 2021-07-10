لمناقشة الشاهد.. تأجيل محاكمة أحد عناصر حركة 6 أبريل في أحداث بولاق الدكرور



قررت اليوم الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بطرة، تاجيل محاكمة أحد عناصر 6 أبريل لاتهامه بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور.. لجلسة 12يوليو الجاري لمناقشة شاهد الاثبات







تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفي.



ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شانها تكدير السلم والآمن العام.