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إقبال متزايد على الإصدارات العلمية لـ"البحوث الإسلامية" بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

السبت 10/يوليو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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شهدت الإصدارات العلمية لمجمع البحوث الإسلامية والتي تعرض بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين ويصل عددها إلى نحو 140 إصدارًا، إقبالًا متزايدًا من جانب زوار الجناح، لما تتميز به هذه الإصدارات من معالجة قوية للمشكلات الفكرية والمجتمعية، بالإضافة إلى ما يتعرض منها لكنوز التراث الذي سطّر حروفه علماء أجلاء كان لهم دور عظيم في إثراء المعارف وخدمة العلم وأهله.
وقال د. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل حدثًا ثقافيًا مهمًا يحرص المجمع للمشاركة فيه كل عام ضمن جناح الأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة، وهو ما يؤكد اهتمام المجمع برسالة الأزهر العلمية والتوعوية والتي يواجه دائمًا فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب- شيخ الأزهر بالعمل من أجلها وبذل الكثير من الجهود للحفاظ على وعي الناس ومواجهة كل فهم مغلوط يمكن أن ينال من عقولهم أو يحيد بهم بعيدًا عما أراده الله لهذا الكون من إعمار وسلام.
وأضاف الأمين العام أنه رغم الإقبال على جميع الإصدارات التي يقدمها المجمع في مختلف القضايا التي تشغل بال المجتمع، إلا أن بعضها سجل الأكثر اهتمامًا من جانب الزوار ومنها: كتب سلسلة إحياء التراث، وسلسلة الرسائل العلمية، بالإضافة إلى بعض إصدارات السلسلة العلمية.
أوضح عيّاد أن هناك بعض الكتب كانت أكثر مبيعًا واهتمامًا من جانب الزوار ومنها: الأنوار القدسية، تجريد مجرد المقالات، هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد، هوامش على العقيدة النظامية، أثير الدين الأبهري وفلسفته في الإلهيات، فضل الدعاء، من هدي الرسول في تكوين الأسرة، بناء الإنسان، الخوف من جائحة كرونا وأثره في التطبيقات الفقهية، قياس الغائب على الشاهد في الفكر الإسلامي، آراء ول ديورانت حول الحضارة الإسلامية، إلى غير ذلك من الإصدارات العلمية المتاحة حاليًا داخل الجناح.

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