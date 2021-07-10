Advertisements

بحوزته حشيش.. التحقيق مع عاطل لإتجاره في مخدر الموت بمنشأة القناطر

السبت 10/يوليو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
باشرت  النياية العامة، بجنوب الجيزة التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الحشيش بمنشأة القناطر بالجيزة، وضبط بحوزته على عدد من قطع من الحشيش  ومبلغ مالي.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنشأة القناطر بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته عدد من من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

أخبار تهمك

بيان عاجل من التعليم بشأن الغش في امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعة

حقيقة اهتمام الأهلي بالتعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. تفاصيل أول إصابتين بامتحانات الثانوية العامة اليوم

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ ساعة و 24 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:53 م

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

12:26 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

09:23 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي