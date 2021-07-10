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نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021 الدور الاول.. حل الاختبار "بابل شيت"

السبت 10/يوليو/2021 - 01:50 م
امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021
امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021
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يتسلم طلبة وطلاب الثانوية العامة، نموذج امتحان اللغة العربية 2021 اليوم في الساعة التاسعة مساءاً، لتبدأ اللجنة التي تستمر لمدة 3 ساعات كاملة، مع مجموعة من الأسئلة في فروع التعبير، النحو، البلاغة، الأدب، النصوص، القراءة، مع توزيع درجات امتحان اللغة العربية كما قررت وزارة التربية والتعليم، عن طريق نموذج اجابة اللغة العربية الاسترشادي.

يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة العربية، حيث يجيب عن اسئلة الامتحان في بابل شيت فقط، كما يتسلم كل طالب كراسة اسئلة، وورقة بابل شيت.

ونوهت الوزارة في وقت سابق، على نظام امتحان اللغة العربية الجديد، حيث سيكون اختيار من متعدد، مع الابتعاد عن الأسئلة المقالية، وتم تخصيص 410 درجات،

نموذج اجابة امتحان اللغة العربية 2021
عقب نهاية اللجنة، سنوفر لكم نموذج حل وإجابة امتحان العربي 2021 جميع الفروع، مع طريقة توزيع الدرجات على أجزاء الامتحان، حتى نسمح للطلاب بمراجعة ما قاموا بالإجابة عنه أمام اللجان المغلقة اليوم السبت، وسنضيف صور توضيحية للحلول بواسطة مدرسين متخصصين في المادة.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021
 فرع التعبير  يتم احتسابه من 14 درجة بنسبة 17.5 % من الامتحان.
فرع القصة  يتم احتسابه من 6 درجات بنسبة 7.5 % من الامتحان.
فرع القراءة 8 درجات  فقط بنسبة 10 % من الامتحان.
فرع الأدب 6 درجات فقط بنسبة 6.5% من الامتحان.
فرع البلاغة 6 درجات فقط بنسبة 7.5% من الامتحان.
فرع النصوص 20 درجة فقط بنسبة 25% من الامتحان.
فرع النحو 20 درجة  فقط بنسبة 25 % من الامتحان.

توزيع درجات اللغة العربية الثانوية العامة 2021

السؤال الأول: 4 درجات
السؤال الثاني: 10 درجات
السؤال الثالث إلى السؤال 16 : 16 درجة
السؤال رقم 17  إلى السؤال رقم 22 يكون: 12 درجة
السؤال رقم 23 إلى السؤال رقم 33 : 11 درجة
السؤال رقم 34 : درجتان
الأسئلة من 35 حتى رقم 37 : 3 درجات
السؤال 38 : درجتان
السؤال  39 حتى 42 السؤال: 4 درجات
الأسئلة من رقم 43 إلى رقم 50: 16 درجة
مجموع المادة الكلي:  80 درجة.

وبدأت أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة في التوافد إلى مقار اللجان، لبدء امتحان اللغة العربية الذي يستمر لمدة 3 ساعات كاملة.

أقرت وزارة التربية والتعليم بصحة ما تم تداوله في الساعات الأخيرة، بشأن تسريب أجزاء من امتحان اللغة العربية، وأوضح مصدر مسئول أنه تم القبض  على الطالب الذي قام بالأمر، وسيتم إيقافه لمدة عامين.

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