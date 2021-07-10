غرة ذو الحجة غدا.. تعرف على موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021

يبحث المسلمون في جميع بقاع العالم عن موعد عيد الأضحى 2021، وموعد وقفة عرفات، حيث تكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا غدا يوم الأحد 11 يوليو.





وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية في السطور التالية، موعد وقفة عرفات لعام 1442 وعيد الأضحى المبارك (1441/2021):





ولد هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم السبت الموافق 10 يوليو.





والهلال الجديد لم يولد بعد عند غروب شمس يوم أمس الجمعة 29 من ذى القعدة 1442هجريا الموافق 9 يوليو فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.





موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021