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غرة ذو الحجة غدا.. تعرف على موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021
السبت 10/يوليو/2021 - 01:51 م
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يبحث المسلمون في جميع بقاع العالم عن موعد عيد الأضحى 2021، وموعد وقفة عرفات، حيث تكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا غدا يوم الأحد 11 يوليو.
وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية في السطور التالية، موعد وقفة عرفات لعام 1442 وعيد الأضحى المبارك (1441/2021):
ولد هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم السبت الموافق 10 يوليو.
والهلال الجديد لم يولد بعد عند غروب شمس يوم أمس الجمعة 29 من ذى القعدة 1442هجريا الموافق 9 يوليو فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021
وفلكيا يكون اليوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذى القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 يوليو، وتكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو.
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