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والي الموافي يستعد لخوض انتخابات رئاسة نادي بيلا

السبت 10/يوليو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
عمرو محمد
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أعلن والي الموافي ، نجم المنصورة و الجونة وحرس الحدود الأسبق ، اعتزامه خوض انتخابات رئاسة نادي بيلا في كفر الشيخ والتي تجرى بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

وخاض الموافي انتخابات رئاسة نادي بيلا في الدورة الماضية وجانبه التوفيق بفارق 32 صوت فقط ولكنه تلقى اتصالات مكثفة من جانب أعضاء الجمعية العمومية من أجل خوض الانتخابات مجدداً.

وتعيش جماهير بيلا وأعضاء النادي حالة من الحزن نظراً لهبوط الفريق إلى دوري القسم الثالث رغم أن النادي يملك بعض المواهب الواعدة بدليل انضمام 3 لاعبين لمنتخب الناشئين مواليد 2006.

وقال والي الموافي في تصريحات صحفية إنه أحد أبناء بيلا ويفتخر بذلك وكان في قطاع ناشئي النادي مع حسام غالي أسطورة الكرة المصرية وانضم بعد ذلك لناشئي المقاولون كما انضم غالي لناشئي الأهلي.

وأكد أن نادي بيلا يملك مواهب مميزة وسبق له أن لعب الثنائي حسن الشامي ظهير أيسر المقاولون العرب وعمرو رمضان مدافع غزل المحلة الأسبق.

وقال الموافي:" كنت أتمنى تعيين مدير كرة ليكون حلقة وصل بين الجهاز الفني والإدارة.. ولكن ذلك لا يمنعني من تقديم الشكر للإدارة الحالية على ما بذلوه من جهود وحرصهم على محاولة تقديم إنجاز للنادي وجماهيره".


وأشار إلى أنه سيعتمد في تجربته على العلاقات التي يملكها والتي تساعده على تحقيق النجاح في هذا الملف بجانب طموحه الكبير لخدمة أبناء بلده خاصة أن النادي يملك قاعدة جماهيرية من أعضاء ومشجعي النادي.

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