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روسيا تسجل 25082 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 10/يوليو/2021 - 01:57 م
روسيا
روسيا
وكالات
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رصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، 25082 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 25766 إصابة في اليوم السابق.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (5694 حالة)، ومقاطعتها (2487 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1978 حالة).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 752 حالة وفاة (مقابل 726 وفاة أمس) ما يمثل أكبر قفزة في حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة، فيما تماثل 17750 مريضا للشفاء من العدوى.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد أصبح منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و758300 إصابة مؤكدة، منها 142253 حالة وفاة، وخمسة ملايين و182837 حالة شفاء.


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