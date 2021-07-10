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بكلمات مليئه بالحب..هند صبري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

السبت 10/يوليو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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حرصت الفنانة هند صبري على تهنئه شقيقتها بمناسبة بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت هند صبري صور عديدة جمعتها بشقيقتها، وعلقت عليها قائله "ربنا أعطاني أخت ..واليوم هو عيد ميلادها ..بحبك ..كل سنة وأنتي طيبة".



وفي سياق آخر شاركت الفنانة هند صبري في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، بطولة أحمد عز، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

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