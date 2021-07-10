الطالع الفلكى السّبت 10/7/2021..طَاقَة البَرق!





*يُولد الهلال الجديد فى الثّالثة و16 دقيقة فجر اليوم ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الثانية و20 دقيقة فجر غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الثّالثة و7 دقائق عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 3 أبيب قبطى ، 10 تَمُّوز رُومى ، 30 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - وعشان نحضّر المُركّبْ دَه لازم نحطّم البريتون تحت درجة حرارة وانصهار توازى الكتلة فِالمُربّع المُشِعّ.(فؤاد المُهندس من فيلم المليونير المزيّف-1968)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمر فى السرطان إقتران الشمس فى السّرطان- غربيّاً- تُروبيكال سِيسْتِمْ)

إقتران القمر والشمس معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد مرّة واحدة كل شهر يعنى ولادة القمر الجديد ، القمر الجديد يعنى ولادة جديدة أو بداية فريش جديدة ينبغى أن نتفاءل فيها بِطَىّ صفحة القمر الماضى والتخطيط بتفاؤل للقمر الجديد ، زراعتك لبذور مشروعٍ جديد عندما يكون القمر وليداً يعنى طفل لايزال مُغْمَضْ العيْنَيْن، البذورلا تحتاج لضوء عند وضعها تحت الأرض لتنمو لكنها تحتاج فى هذا الوقت للماء وتعاون عناصر التربة معها وابتعادها عن ضوء الشمس وهذا مفيد لأن تبدأ فى النموّ دون الإنغماس فى تفكير مُتشابك مُعقّد، ودون لفت أنظار المُنافسين.





يضع الهلال الجديد بصمته على الشهر بأكمله وهى بصمة ولادته فى برج السرطان،السرطان يحكمه القمر والذى يرمز لعاطفة الحنان والأمومة ، الدّعم العاطفى هو الذى يسمح لحالتنا الذّهنية بالتماسك فى وجه أعنف العواصف و أقسى الظروف، وقت مناسب لنبدأ فى تقوية جذورنا العاطفيّة وتأمين ظهرنا من خلال تصفية خلافاتنا العاطفيّة من أيّة شوائب ، هذا يشمل حبّك بصورة أموميّة لوالِدَيْك ولأولادك ، زوجتك وشقيقتك وبنات وأبناء عمومتك وأصهارك، مُروراً بالأصدقاء وزملاء العمل والجيران وإنتهاءً بحارس بوّاب العمارة أو شحاذ يعتاد الوقوف على مرمى حجر من منزلك ،العَطف/السّرطان/ القمر/يعنى عطفك و اهتمامك على كل مَا و مَنْ حولك بصورة تشمل الإنسان والحيوان والنبات وحتى الحجر وكأنك أم تخاف على ولدها ، وأيضاً عطف من الآخرين نحوك ، بمشيئة الله تَعَالى.





*(القمر فى الجَوْزَاء إقتران الشمس فى الجَوْزَاء- هنديّاً- سيديرَال سِيسْتِمْ)

القمر والشمس مُقترنيْن معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد وفى نفس التوقيت لكنه على الطريقة الهنديّة التى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحسبان يكونان فى برج الجَوْزَاء ويكون بمشيئة الله تَعَالى واقعاً تحت المنزلة القمرية الهنديّة المُسمّاة بونارفاس وتعنى التجديد ويحكمها المُشترى كوكب المكانة الإجتماعية الراقية ورمزها فى النجوم "جعبة السهام" لذلك فهذه المنزلة ترمز للأفكار المُبتكرة والتى لها أناقة ورُقىّ ، عثورك على حل مُبتكر ومقبول من الجميع لمُشكلة مُزمنة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم 10 يوليو

يُوافق ذكرى ميلاد عالم الفيزياء الأمريكى ذى الأصل الصّربى نيكولاس تيسلا رائد التيار الكهربائى المُتردّد و ضحيّة العداوة من توماس أديسون ، قامت الحكومة الأمريكيّة بتدمير أبراجه الناقلة للطاقة رغم أنّ تجاربه واختراعاته هدفت لنقل الإشارات والكهرباء لاسلكياً ، لم يفتقر تيسلا للمال حيث كان يكسب من براءات إختراعاته المُتعدّدة لكنه كان يُنفق أغلب أمواله على إختراعاته الجديدة التالية ، تيسلا بما يُمثّله من إختراعات مولود تحت نفوذ بُرج الجَوزاء على الطريقة الهندية و يحكمه عطارد كوكب السرعة ناقل المعلومات والطاقة ، يُقال أن وقت ولادته كانت هناك عاصفة رعدية مليئة بصواعق البرق ،فى ذكرى ميلاده هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم نيكولاس تيسلا مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(جسرالبوابة الذهبية)،(سيجار كوبى)،(إستمر فى حلمك)،(ثعبان من الضوء)، (زجاجة حليب)،(كوزكو/عاصمة الإنكا فى دولة بيرو مشهورة بالفضة)،(نجم مُشبّع بالطاقة)،(حرب النجوم)،(سنجاب)،(قوة الرصاصة).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رُبّما كانت حرارة الجوّ فرصة لك للتروّى والتفكير قبل أن تقرر الإنطلاق من مكان لآخر، إحترس من إطار مثقوب أو وقود على وشك النّفاد.





برج الثور: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الجوزاء: التغيير المُستمر لرأيك وبسرعة يُفقد المحيطين الثقة بك، الجوزاء لايعنى أن تُشتّت مجهودك على هدفيْن فى وقتٍ واحد لكن تقسيمك السليم للوقت.





برج السّرطان: موقف متأزم يبدأ بالإنفراج بمشيئة الله تعالى مع ولادة قمر هذا الشهر على أحد جبهتىْ العمل أوالأسرة ، قم بتأدية إلتزاماتك دون تشاؤم أوقنوط.





برج الأسد: الخير الذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد ، وتصرفاتك الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة، محبّة الناس كنز فلا تستخف بها.





برج العذراء: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة ، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الميزان: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز ،عليك بتوازن الطعام وشرب الماء لتعويض العرق.





برج العقرب: لا تُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، خصوصاً إن أنطوى على شبهة ، درهم وقاية.









برج القوس: التفكير فى فرز قاعدة بيانات الأصدقاء لفلترة الجيّد من السّيئ، الإبتعاد عن رفقة السّوء مكسب عظيم فى حدّ ذاته فلا تستخف بتأثير الرّفقة.





برج الجدى: عليك بالإسترخاء والإبتعاد عن التوتّر العصبى بزيارتك للمُتنزهات أو بصومعتك لإعادة شحنك بالطاقة الإيجابيّة ، إبتعد عن المُناقشات المُستفزّة.





برج الدّلو: حماية مُمتلكات العائلة لاتعنى فقط التكشير عن أنيابك ضدّ الطامعين لكن الفحص المُستمر لصيانة تلك المُمتلكات ،المال السّايب.





برج الحوت: عندما تبدأ الأمور فى الضّيق،تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ، فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ.







