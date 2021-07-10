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السعودية تمنح الضوء الأخضر لاستخدام "لقاح موديرنا" ضد كورونا

السبت 10/يوليو/2021 - 01:55 م
لقاح موديرنا
لقاح موديرنا
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منحت السلطات الصحية السعودية، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح "موديرنا" الأمريكية للوقاية من عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في المملكة.

وأعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها على تسجيل لقاح "موديرنا" ضد فيروس كورونا ‎وذلك بعد أن تقدمت بطلب حول ذلك، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد المصل واستخدامه.

‎وحسب بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية، "جاء قرار موافقة الهيئة على التسجيل وإتاحة استخدام اللقاح استنادا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة، فور اكتمال المتطلبات، عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة، شملت تقييم بيانات الفاعلية والسلامة التي توضحها التجارب ما قبل السريرية والدراسات السريرية، كذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصانع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية".

وكانت السعودية قد أقرت من قبل استخدام لقاحات "فايزر\ بيونتيك"، و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" للوقاية من المرض.

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الكلمات المفتاحية

موديرنا لقاح موديرنا كورونا السعودية

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