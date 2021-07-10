موسيماني يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل محمود عبدالمنعم كهربا نهاية الموسم الحالي.









ورفض موسيماني الاستغناء عن خدمات كهربا خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدا أن كهربا أحد أهم أسلحته التي يعتمد عليها وأزمته انتهت مجرد انتهاء مدة العقوبة التي قد وقعت عليه بالحرمان من المشاركة في المباريات لمدة شهر وتغريمه ٢٠٠ ألف جنيه لعدم الالتزام.









ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية عقب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر له ١٧ يوليو الجاري بالمغرب.









ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السويس.



