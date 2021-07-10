حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

ألمح الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى مستقبله لزميله الجديد سيرجيو راموس في "حديقة الأمراء".





وكان نادي العاصمة قد أعلن عن تعاقده مع المدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، بعقد يمتد حتى صيف 2023، قادماً من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.





ووفقاً لما ذكره برنامج"الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مبابي قد تحدث مع سيرجيو راموس بشأن الفوز بالألقاب معًا في الموسم المقبل.

مما فسره البرنامج أن صاحب الـ22 عامًا لا يخطط لترك باريس سان جيرمان هذا الصيف، كما ذكرت الكثير من التقارير الصحفية.





ومن المقرر أن ينتهي عقد الشاب الفرنسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن، وتربطه الصحافة بالانتقال إلى ريال مدريد.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أطباء باريس سان جيرمان أشادوا بالحالة البدنية لراموس، وقالوا إنه يبدو في عمر 25 عامًا فقط.



