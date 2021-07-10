بعد طرحه أغنية "الدنيا بترقص"..عمرو دياب يتصدر تريند "يوتيوب"



تصدر الفنان عمرو دياب تريند الأكثر بحثًا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد طرحه أغنية الجديدة "الدنيا بترقص" حيث أنه الآن في المركز الثالث.





وحققت في أقل من يومان 3 مليون عبر "يوتيوب" وهي من كلمات ملاك حسن، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم.







وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:



الليلة يا حبيبي بألف ليلة متسبش ايديا ثواني

الليلة يا حبيبي بألف ليلة دي الفرحة كانت وحشاني



الليلة يا حبيبي بألف ليلة متسبش ايديا ثواني

الليلة يا حبيبي بألف ليلة دي الفرحة كانت وحشاني



ياللي الدنيا بترقص وأنت معايا خدني في حضنك وارقص يلا معايا

أنت حكايتي وهي دي أحلى حكاية يلا تعالا نعيش



ياللي الدنيا بترقص وأنت معايا خدني في حضنك وارقص يلا معايا

أنت حكايتي وهي دي أحلى حكاية يلا تعالا نعيش.