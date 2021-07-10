Advertisements
مسلسل ليه لا الجزء الثاني.. الحلقة 15 مليئة بالأحداث الشيقة
السبت 10/يوليو/2021 - 02:07 م
Advertisements
مع عرض الحلقة 15 تنتهي أحداث الجزء الثاني من مسلسل ليه لا الذي أدت بطولته الفنانة منة شلبي، حيث شهدت الحلقة 15 من المسلسل الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة:
ملخص أحداث مسلسل ليه لا الجزء الثاني الحلقة 15
شهد مسلسل ليه لأ الجزء الثاني الحلقة 15، أحداثا مشوقة خاصة بعد الحلقة 14 التي انتهت بهروب "يونس" من منزل "ندى" بسبب الحديث الذي دار بينها وبين شقيقها "خالد"،.
وتستعرض الأحداث الرحلة التي قطعها "يونس" من المنزل حتى دار الأيتام في المعادي والخطر الذي تعرض له خلال الك الرحلة، وبعد ذلك يقرر عدم عودة مع "ندى" إلى المنزل مرة أخرى، ولكن يتدخل "صلاح" و"سلمى" لإقناعه بذلك.
يعود "يونس" مرة أخرى إلى المنزل، وينتهي الخلاف بين "صلاح" و"ندى" حين يعتبر لها عن حبه وندمه، ويقام حفل مسرحي في مدرسة "يونس" يحضره الجميع، ويحصل فيه على شهادة تقدير بسبب قدرته على تطوير أدائه خلال العام الدراسي.
ابطال مسلسل ليه لا
مسلسل ليه لأ الجزء الثاني بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبدالرحمن، دنيا ماهر، والأطفال: سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر، إخراج مريم أبو عوف.
Advertisements