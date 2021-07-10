مسلسل ليه لا الجزء الثاني.. الحلقة 15 مليئة بالأحداث الشيقة

مع عرض الحلقة 15 تنتهي أحداث الجزء الثاني من مسلسل ليه لا الذي أدت بطولته الفنانة منة شلبي، حيث شهدت الحلقة 15 من المسلسل الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة:





ملخص أحداث مسلسل ليه لا الجزء الثاني الحلقة 15

شهد مسلسل ليه لأ الجزء الثاني الحلقة 15، أحداثا مشوقة خاصة بعد الحلقة 14 التي انتهت بهروب "يونس" من منزل "ندى" بسبب الحديث الذي دار بينها وبين شقيقها "خالد"،.





وتستعرض الأحداث الرحلة التي قطعها "يونس" من المنزل حتى دار الأيتام في المعادي والخطر الذي تعرض له خلال الك الرحلة، وبعد ذلك يقرر عدم عودة مع "ندى" إلى المنزل مرة أخرى، ولكن يتدخل "صلاح" و"سلمى" لإقناعه بذلك.





يعود "يونس" مرة أخرى إلى المنزل، وينتهي الخلاف بين "صلاح" و"ندى" حين يعتبر لها عن حبه وندمه، ويقام حفل مسرحي في مدرسة "يونس" يحضره الجميع، ويحصل فيه على شهادة تقدير بسبب قدرته على تطوير أدائه خلال العام الدراسي.





ابطال مسلسل ليه لا