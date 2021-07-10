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مقتل 35 قرويًا على يد لصوص في شمال غرب نيجيريا

السبت 10/يوليو/2021 - 02:16 م
قوات الأمن
قوات الأمن
وكالات
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أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، بمقتل 35 قرويًا على يد لصوص مواشي في شمال غرب نيجيريا.

 

وقد كثفت القوات الأمنية هجومها على مواقع الإرهابيين من البر والجو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 إرهابيا.

 

واستولت القوات على أسلحة نارية ثقيلة وخفيفة، بما فى ذلك 3 مدافع مضادة للطائرات، و3 بنادق من طراز AK 47، وشاحنتين مدفعيتين.

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نيجيريا مقتل 35 قروي قوات الأمن

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